Какие новые законы вступают в силу в сентябре

Пресс-служба Госдумы рассказала, какие изменения в законодательстве ожидают жителей России в сентябре.

Больничные по уходу за ребенком

С 1 сентября родители будут получать больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно в размере 100% среднего заработка. От стажа работы выплаты зависеть не будут.

Также не будет учитываться, где лечится ребёнок — в стационере или амбулаторно. Максимальная стоимость дня на больничном в 2021 году составляет 2 434 рублей.

«Гаражная амнистия»

Россияне получат 5 лет на получение в собственность земельных участков, на которых находятся их гаражи. Правда, гараж должен быть капитальным и построенным не позднее 30 декабря 2004 года.

Нововведение затронет более 3,5 миллионов человек.

Новые требования к организаторам азартных игр

В России появится Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ). Он будет выявлять незаконную деятельность букмекеров в интернете и направлять целевые отчисления, удержанные с организаторов азартных игр, общероссийским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам.

Работать легально букмекеры смогут только подключившись к ЕРАИ.

Обжалование штрафов через «Госуслуги»

Обжаловать штраф, полученный с помощью автоматической камеры фиксации дорожных нарушений можно будет с помощью портала Госуслуг или через сайт суда.

Дистанционная продажа лекарств

Упрощается торговля лекарствами через интернет. Ранее продавать дистанционно препараты могли организации, которые имеют не менее 10 аптек на территории России, свой собственный сайт. Теперь фармацевты могут заключать договоры с владельцами агрегаторов и размещаться у них.

Студенты смогут получить сразу несколько квалификаций

Российские вузы получили больше возможностей для выбора образовательных программ. В результате они смогут готовить специалистов по укрупненным группам профессий. Студенты смогут получать одновременно несколько квалификаций, менять после второго курса профиль обучения, переходить на другие факультеты.

Также возвращается обязательная предзащита диссертаций для аспирантов.

Полная информация от финансовых организаций

С 10 сентября финансовые организации обязаны предоставлять гражданам полную информацию, включая все возможные риски при заключении договора.

Электронный сертификат для инвалидов

С 26 сентября инвалиды смогут использовать электронный сертификат для покупки средств реабилитации. С его помощью можно будет оплатить товар в любом магазине, в том числе онлайн.

Выплаты по исполнительному производству

С 27 сентября работодатели будут обязаны в течение трёх дней перевести удержанные с работника-должника средства на счет службы судебных приставов.