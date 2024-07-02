Какие болезни губят каждый знак Зодиака

В астрологии каждый знак Зодиака ассоциируется с определенными частями тела и органами, что может подразумевать предрасположенность к определённым заболеваниям. Астролог Ирина Ряскина рассказала 7info о наиболее вероятных проблемах со здоровьем для каждого знака зодиака, а также указала на способы противостоять негативным тенденциям.

Овен

Возможные проблемы: головные боли, мигрени, проблемы с глазами, зубами. Как противостоять: регулярный отдых, упражнения для глаз, правильное питание, предотвращение стресса.

Телец

Возможные проблемы: боли в шее, проблемы с горлом, голосовыми связками, гормонами. Как противостоять: правильная осанка, упражнения для шеи, курсы массажей, уход за горлом, избегание перегрузки голосовых связок, чек ап гормонов.

Близнецы

Возможные проблемы: с руками (кистями), бронхиты, легкие, нервные расстройства. Как противостоять: физические упражнения для рук, работа с мелкой моторикой, здоровый образ жизни, регулярный отдых, методики управления стрессом.

Рак

Возможные проблемы: с ЖКТ, грудью, эмоциональное и психическое состояние (психосоматические болезни). Как противостоять: здоровое питание, забота о пищеварительной системе, регулярная физическая активность, психологическая поддержка (работа с психологом), регулярная маммография.

Лев

Возможные проблемы: со спиной, глазами, глазным давлением, сердцем, центральной нервной системой. Как противостоять: правильная осанка, регулярные упражнения для спины, массажи, здоровое питание, контроль над стрессом, регулярные проверки у окулиста и невролога.

Дева

Возможные проблемы: с ЖКТ, кишечником, общим здоровьем, слабый иммунитет. Как противостоять: здоровое питание, регулярная физическая активность, контроль над стрессом, регулярные медицинские осмотры, избегать переохлаждений, укреплять иммунитет.

Весы

Возможные проблемы: с почками, мочеполовой системой, системой фильтрации токсинов. Как противостоять: регулярное употребление воды, здоровое питание, умеренное потребление алкоголя, контроль над потреблением соли, контроль у нефролога, гинеколога, уролога.

Скорпион

Возможные проблемы: с половыми органами, мочеполовой системой, энергетикой. Как противостоять: регулярные медицинские осмотры, здоровый образ жизни, правильная гигиена, эмоциональная стабильность (работа с психологом).

Стрелец

Возможные проблемы: с бедрами, печенью, психоэмоциональное состояние, апатии, депрессии (негативное мышление). Как противостоять: физические упражнения для бедер, здоровое питание, внимание к печени, минимизация алкоголя, позитивное мышление.

Козерог

Возможные проблемы: с костномышечной системой, позвоночником, с кожей, низкая выносливость. Как противостоять: регулярные массажи, остеопат, употребление кальция (по результатам анализов), забота о коже, регулярные физические нагрузки, укрепление иммунной системы.

Водолей

Возможные проблемы: с голеностопами, циркуляцией крови, нервной системой. Как противостоять: умеренные физические упражнения, массаж голеностопов, регулярные анализы крови, расслабляющие практики для нервной системы.

Рыбы

Возможные проблемы: со стопами, иммунной системой, аллергии, психоэмоциональные состояния, депрессии. Как противостоять: уход за стопами, ортопедическая обувь, укрепление иммунитета, питание с учетом возможных аллергических реакций, практики релаксации для уменьшения чувствительности и уровня стресса, работа с психологом.