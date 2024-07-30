Какая профессия вам подходит? Нумеролог объяснила, как рассчитать своё число работы и что оно обозначает

Нумеролог Вартануш Серга в материале для 7info, как рассчитать своё число работы, что оно символизирует и каким образом его понимание может помочь в профессиональной сфере.

Число работы представляет собой врождённую силу, которую вы получили с момента рождения.

Для определения числа работы необходимо сложить все цифры вашей даты рождения до получения однозначного числа. Например: 12.04.1986 = 1+2+0+4+1+9+8+6 = 31, 3+1 = 4.

1 — Вы прирождённый лидер, способный генерировать новые идеи и стремящийся выделяться. Вам важно быть заметным и не таким, как все.

Подходящие сферы: творчество, медицина (особенно хирургия), государственная служба, управление, издательское дело, изобретательство.

2 — Ваша сила — дипломатия. Управление людьми не для вас, так как это требует настойчивости и некоторой агрессии, что вам не по душе.

Подходящие сферы: социальная работа (миротворчество), услуги (консультации), банковское дело, финансы, наука и техника, литература, медицина.

3 — Ваша природа — творчество, даже если вы себя считаете прагматиком.

Подходящие сферы: искусство и красота, развлечения, недвижимость, механика, торговля и коммерция, ресторанный бизнес, СМИ, ораторство, образование.

4 — Вы практичны, знаете свои действия и цели, умеете планировать и организовывать даже хаотичные вещи.

Подходящие сферы: промышленность, строительство, недвижимость, сельское хозяйство, торговля, охрана и контроль, образование, документация, кадровое дело.

5 — Выбирайте сферы, где возможна независимость и свобода действий.

Подходящие сферы: международные коммуникации, реклама, биржи, государственная или секретная служба, развлечения, наука, СМИ, туризм.

6 — Вы идеалист и найдёте своё призвание в служении людям.

Подходящие сферы: искусство, образование, медицина, декоративное садоводство, гостиничный бизнес, морское дело, СМИ, книгоиздание, потребительская сфера (одежда, косметика, аксессуары, парфюмерия).

7 — Вы отличаетесь научным мышлением, наблюдательностью и аналитическим складом ума. Любите аргументировать и искать доказательства, не принимая ничего на веру.

Подходящие сферы: аналитика, наука, научно-популярная литература, образование, законодательство, банковское дело, техника, кино, радио, телевидение, медицина и медицинские исследования, гостиничный бизнес.

8 — Вы прирождённый организатор, интересующийся крупными проектами. Быстро завоёвываете доверие, признание и авторитет.

Подходящие сферы: бизнес, финансы, творчество, образование, государственная служба, наука, искусство, мистика, эзотерика.

9 — Вы филантроп и истинно переживаете за человечество. Вам присущи великодушие, эмоциональность и сосредоточенность.

Подходящие сферы: гражданская или общественная служба, благотворительность, здравоохранение, литература, кино, путешествия, изобразительное искусство, религиозная деятельность, мистика, эзотерика, международный бизнес, философия, культурология, социология.

— Число работы — это мощный инструмент, помогающий в профессиональном росте. Однако, для точного и глубокого анализа лучше всего обратиться к специалисту. Профессионал учтёт все нюансы вашей личности и жизненного пути, предоставив рекомендации, которые помогут вам достичь новых высот в карьере и личной жизни, — обращает внимание эксперт.