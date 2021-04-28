Как женщины заработали право носить брюки?

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Родоначальником Высокой моды по праву считается Чарльз Фредерик Уорт – основатель французского от кутюр, выходец из Великобритании.

Именно он впервые открыл модный дом, стал отшивать коллекции, которые демонстрировались на подиумах, ввёл понятие сезонности одежды. Старт его головокружительной карьере дала императрица Евгения – супруга Наполеона 3, известная модница и любительница Высшего света.

Уорт отличался авторитарным подходом, никогда не слушал пожелания богатых клиенток, всегда знал и решал сам, что кому идёт и что с чем носить.

Мода того времени – это широченные кринолины, в которых невозможно садиться. А по протоколу при дворе требовалось переодеваться несколько раз на дню.

Уорт начинает сужать кринолины, вытягивать их и создаёт новую форму юбки – турню́р.

Турнюр в сочетании с корсетом создавал очень эротичный силуэт, воспетый писателями и художниками.

Корсет – это и эротическое оружие, и в то же время традиция, которая несёт в себе строжайший дресс-код. Женщина любого социального слоя не могла появляться на публике без этого предмета одежды.

При этом ношение корсета влекло за собой череду неудобств, и даже физических увечий: атрофировались мышцы спины, возникала отдышка, женщины постоянно падали в обморок.

Кроме того, сочетание корсета с кринолином очень часто приводило к пожарам! Газетная хроника постоянно пестрила заголовками на эту тему. Из-за широкой юбки женщины не всегда могли аккуратно обойти камины и подсвечники, огонь попадал на подол, и происходило моментальное возгорание.

Ещё одной напастью данной моды было попадание юбок в колёса движущихся экипажей. Опять травмы, опять конфуз….

Не будем также забывать о гигиене. Элементарная надобность в туалете в таком наряде сводилась к нулю….

Данные факты, в конечном счёте, перевесили чашу весов и тогда в гардеробе женщин появились брюки.

Но изначально, на ношение этого предмета одежды представительницами слабого пола существовал официальный запрет. Брюки могли одеть только после получения специального разрешения в следующих случаях:

— если женщина была бородатая;

— если женщина работала кучером;

— если были какие-то причины, связанные со здоровьем.

Революционный прорыв в женский гардероб брюки совершили с введением в моду велосипеда.

Велосипедомания захватила Европу, и женщины начали примерять зулафские штаны – шаровары, сужающиеся на голени.

Прорыв в ношении брюк совершила Жорж Санд – известная писательница и эпатажная фигура Парижа.

Но самым парадоксальным в этой истории является факт отмены во Франции закона, который запрещал женщинам носить брюки в общественных местах.

Официально это случилось ….. в 2012 году. Можете себе представить, сколько денег могла бы получить казна, если бы полицейские, на вполне себе законных основаниях, штрафовали женщин на улицах, в офисах, на подиумах и в других публичных местах.