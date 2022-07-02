Как выбрать средство защиты от солнца?

Лето – это прекрасная пора для принятия солнечных ванн: как чудесно в жаркий день оказаться на берегу водоема, обогащая кожный покров витамином D – такого важного для жизнедеятельности человека.

При всех положительных моментах не стоит забывать о средствах защиты: наша кожа очень чувствительна к солнечным лучам, если учитывать их долгое отсутствие в нашей полосе из-за смен времён года.

Историческая справка

Порядка 2500 лет назад зафиксированы первые попытки найти формулу «эликсира», способного предотвратить ожоги при длительном пребывании на солнце. Первопроходцами считаются цивилизации Древнего Рима и Египта – там обнаружили необходимые свойства в оливковом масле и экстракте риса, так же использовали животный жир.

Определенно в то время не догадывались об истинной причине – ультрафиолетовых лучах (УФ), которые являются источником процессов фотостарения, рака кожи и меланомы. Только в ХIХ веке благодаря открытиям англичанина Эверарда Хома и шведского ученого-офтальмолога Йохана Уидмарка весь мир узнал о содержании в солнечном излучении не только видимых световых лучей, но и УФ.

На базе исследований любители пляжного отдыха получили первую кремово-пастообразную защиту, изготовленную на основе экстракта конского каштана – «Зеозон».

После 1932 года ассортимент начал расширяться, в средства для защиты от солнца начали добавляит новые составляющие, сегментировать средства стали по месту использования:

«Hamilton Laboratories», Австралия, химик Милтон Блейк – компания для массового производства крема

L’Oreal, Франция – масло Ambre Solaire, коммерчески доступный продукт

«Piz Buin», Швейцария, Франц Грейтер – «Ледниковый крем» для альпинистов; разработка классификации SPF (солнцезащитного фактора) – тем самым введя числовой процентный показатель солнечных лучей, попадающих на кожу человека

«Red Vet Pet», США, летчик-фармацевт Бенджамин Грин – крем для армии США

«BullFrog», Калифорния – средство для спортсменов (нежирная и легкая текстура)

Виды излучений

UVA (УФ) – проникают вглубь кожного покрова, приводя к образованию мутаций (повреждение ДНК), что является причиной возникновения онкологических заболеваний и старения кожи;

UVB – действие сосредоточено только на поверхности, максимальный вред – ожоги.

Исходя из вышеперечисленных факторов, стоит сделать заключение, что пребывание на солнце должно быть в разумных количествах и с использованием SPF защиты.

Состав

На сегодняшний день по составу выделяют:

Неорганические соединения – диоксид титана и оксид цинка; действие – отражают УФ.

Органические соединения – экстракты трав, оксибензон; действие – поглощают, перерабатывая в тепло.

Дерматологи рекомендуют комбинировать средства.

Простые истины

Специалисты советуют загорать в отведенные часы, избегая большой солнечной активности:

утром с 8:00 до 12:00

вечером после 16:00

При выборе крема обязательно учитывайте тип вашей кожи: для светлой понадобиться максимальная защита – SPF 50, темной достаточно SPF 15-20; универсальный показатель для всех типов – SPF 30.

Наносить крем рекомендуется за 30 минут до принятия солнечных ванн, и не забывайте использовать его заново при любом соприкосновении с водой.

Каждые 2 часа надо подкреплять защиту новым слоем в пропорции 2 мг на 1см2. А увлажняющие средства – залог сохранения хорошего состояния кожи после загара.