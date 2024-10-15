Как сэкономить на покупке игрового компьютера, рассказал эксперт

Эксперт по IT Николай Скаржинский рассказал, как можно сэкономить на покупке игрового компьютера без ущерба для его производительности. В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что одним из эффективных способов снижения затрат является покупка б/у комплектующих, которые за последние годы доказали свою надежность.

Скаржинский подчеркнул, что можно сэкономить и на внешнем виде компьютера, выбрав корпус менее популярного бренда без подсветки.

«Главное — сосредоточиться на технических характеристиках и отзывах, а не на внешнем антураже», — добавил он.

При этом эксперт предостерег от экономии на блоке питания. По его словам, компоненты дешевых марок часто выходят из строя.

«Блок питания — ключевой элемент, на котором нельзя экономить. Лучше выбирать модель с запасом мощности и сертификатом 80plus», — посоветовал Скаржинский.

Он также отметил важность баланса между комплектующими. Например, дорогая видеокарта не должна сочетаться с устаревшим процессором, а высокочастотная оперативная память — с материнской платой, которая её не поддерживает.

Кроме того, IT-специалист обратил внимание на возможные физические несовпадения комплектующих, такие как несоответствие процессора сокету материнской платы или проблемы с размерами корпуса.