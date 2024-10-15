Как сэкономить на покупке игрового компьютера, рассказал эксперт

Эксперт по IT Николай Скаржинский рассказал, как можно сэкономить на покупке игрового компьютера без ущерба для его производительности. В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что одним из эффективных способов снижения затрат является покупка б/у комплектующих, которые за последние годы доказали свою надежность.
Скаржинский подчеркнул, что можно сэкономить и на внешнем виде компьютера, выбрав корпус менее популярного бренда без подсветки.
При этом эксперт предостерег от экономии на блоке питания. По его словам, компоненты дешевых марок часто выходят из строя.
Он также отметил важность баланса между комплектующими. Например, дорогая видеокарта не должна сочетаться с устаревшим процессором, а высокочастотная оперативная память — с материнской платой, которая её не поддерживает.
Кроме того, IT-специалист обратил внимание на возможные физические несовпадения комплектующих, такие как несоответствие процессора сокету материнской платы или проблемы с размерами корпуса.