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Как сэкономить на покупке игрового компьютера, рассказал эксперт

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Эксперт по IT Николай Скаржинский рассказал, как можно сэкономить на покупке игрового компьютера без ущерба для его производительности. В беседе с NEWS.ru специалист отметил, что одним из эффективных способов снижения затрат является покупка б/у комплектующих, которые за последние годы доказали свою надежность.

Скаржинский подчеркнул, что можно сэкономить и на внешнем виде компьютера, выбрав корпус менее популярного бренда без подсветки. 

«Главное — сосредоточиться на технических характеристиках и отзывах, а не на внешнем антураже», — добавил он.

При этом эксперт предостерег от экономии на блоке питания. По его словам, компоненты дешевых марок часто выходят из строя. 

«Блок питания — ключевой элемент, на котором нельзя экономить. Лучше выбирать модель с запасом мощности и сертификатом 80plus», — посоветовал Скаржинский.

Он также отметил важность баланса между комплектующими. Например, дорогая видеокарта не должна сочетаться с устаревшим процессором, а высокочастотная оперативная память — с материнской платой, которая её не поддерживает.

Кроме того, IT-специалист обратил внимание на возможные физические несовпадения комплектующих, такие как несоответствие процессора сокету материнской платы или проблемы с размерами корпуса. 

«Необходимо учитывать не только технические параметры, но и физические габариты деталей», — заключил эксперт.

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