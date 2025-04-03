Как Рязань отметит День Победы в 2025 году, рассказали в мэрии

2 апреля под председательством главы администрации Виталия Артёмова состоялось заседание городской антитеррористической комиссии. В совещании приняли участие представители региональных исполнительных органов власти, силовых ведомств, а также руководители структурных подразделений администрации.

Основной темой обсуждения стали меры по обеспечению общественной безопасности во время праздничных мероприятий, посвящённых 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В настоящее время формируется сводный план мероприятий.

Торжественные мероприятия 9 мая начнутся с традиционного возложения цветов на площади Победы. Особенностью празднования в 2025 году станет церемония на фоне 300-метровой Георгиевской ленты, переданной городу Рязани Музеем Победы на Поклонной горе.

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Кроме того, запланированы традиционные общегородские события. У Муниципального культурного центра установят большую многоуровневую сцену, на которой в течение дня выступят творческие коллективы Рязани. Одним из центральных номеров программы станет вокально-хореографическая постановка «Майский вальс». Вечером пройдёт традиционная встреча курсантов РВВДКУ, возвращающихся с парада в Москве. В Кремлёвском сквере состоится народное гуляние, организованное комитетом по делам молодёжи Рязанской области.

На улице Почтовой и Лыбедском бульваре рязанские учащиеся представят тематические литературно-музыкальные композиции. Школьные музеи под открытым небом развернут свои экспозиции в оборудованных шатрах на площадке между Главпочтамтом и Лыбедским бульваром, где представят проект «Славим Победу». Вдоль Лыбедского бульвара также пройдут выступления детских коллективов, а на тематических интерактивных площадках будут организованы различные активности.

С 1 по 12 мая в усиленном режиме будет вестись круглосуточное наблюдение за монументами воинской славы, памятниками и местами захоронения воинов Великой Отечественной войны, чтобы предотвратить возможные акты вандализма и другие противоправные действия. Охрану общественного порядка в праздничные дни обеспечат сотрудники органов внутренних дел, частных охранных организаций, общественных объединений правоохранительной направленности, народные дружинники и представители казачьих обществ.