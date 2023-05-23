Гормоны — это биологически активные вещества, выделяемые клетками желез внутренней секреции. У каждой железы свои гормоны. Они поступают в кровоток и с кровью достигают различных органов, где они стимулируют или снижают активность других клеток, которые называются клетками-мишенями. Через клетки-мишени гормоны оказывают действие на все жизненно важные функции организма человека. Эндокринная система, также как и нервная, регулирует и координирует все, что происходит в организме. О том, как работают гормоны в организме человека, рассказывает специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Евстигнеева.

Гормоны синтезируются не только железами, но и органами. Это сердце, печень, головной мозг. В настоящее время известно более 60 различных гормонов. Большинство из них не могут откладываться или запасаться в организме. Исключение составляют только тиреоглобулин в щитовидной железе, запасов которого хватает на два дня, и витамин Д, который может запасаться в печени. Поэтому для нормального существования человеку нужно ежедневное поступление гормонов в кровь. Их количество зависит от физического состояния человека, от времени суток и возраста. От желез внутренней секреции гормоны с током крови направляются к клеткам-мишеням или их могут связывать белки – носители. Регулирует выработку и их поступление в кровь гипоталамус. В нем образуются гормоны, которые воздействуют на гипофиз — главную эндокринную железу.

Гипофиз вырабатывает свои гормоны, которые регулируют работу всей эндокринной системы. В свою очередь гормоны, могут также оказывать действие на работу гипофиза. Различные внешние факторы могут влиять на выработку гормонов и происходит это очень быстро. Например: если в организм попадает инфекция, при инфаркте, опухолях, наследственных заболеваниях.

От них зависят основные процессы организма: обмен веществ, рост и развитие, репродукцию, работа всех систем организма. Являясь сигнальными соединениями, гормоны отправляют информацию сразу адресату, в отличие от нервных клеток, которые используют электрические импульсы. Можно сказать, это беспроводная связь через кровоток, причем с каждой клеткой организма разными способами.

Гормонов в организме человека достаточно мало, и каждый выполняет только свою функцию. Это связано с особенностями рецепторов клеток, куда гормоны должны поступить. Каждый тип клеток имеет определенный тип рецепторов, с помощью которых клетки-реципиенты принимают и дешифруют информацию, полученную от гормона. Этот процесс напоминает механизм ключа и замка.