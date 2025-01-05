Как привлечь деньги в 2025 году: секреты китайской практики Ци Мэнь Дунь Цзя и советы астролога

В 2025 году тема финансового благополучия остаётся одной из ключевых для россиян. В условиях нестабильной экономики многие стремятся найти эффективные способы привлечения и сохранения денег. Китайский астролог Елена Кузеванова для портала Bankiros.ru рассказала о проверенных практиках, которые могут помочь улучшить финансовое положение и добиться стабильности.

Новый период Огня: что нужно знать

С февраля 2025 года, который пройдет под знаком Деревянной Змеи, начинается трёхлетний период Огня. Это время знаменуется большими изменениями, особенно в сфере привлечения удачи и финансового успеха. По словам Елены Кузевановой, именно сейчас китайские практики, такие как Ци Мэнь Дунь Цзя, работают особенно эффективно.

Ци Мэнь Дунь Цзя: секрет древней стратегии

Ци Мэнь Дунь Цзя – это древняя китайская система стратегического планирования, применявшаяся для военных побед. Сегодня её используют для достижения успеха в жизни, опережения конкурентов и принятия правильных решений.

Переводится название как «Войти в волшебные врата», а ключевым элементом системы являются духи и направления. Главным духом считается Чжи Фу – символ удачи, защиты и поддержки.

Основное правило Ци Мэнь:

«Не знаешь, куда идти — иди за командиром, за Чжи Фу».

Как использовать Чжи Фу для привлечения удачи и денег

Елена Кузеванова дала несколько простых советов, которые можно внедрить в повседневную жизнь:

Перед важной встречей или переговорами:

Найдите годовое или месячное направление Чжи Фу с помощью компаса. Сядьте спиной к этому направлению, чтобы дух «стоял» за вашей спиной. Это создаст ощущение поддержки, поможет вам быть убедительнее и повысит вашу уверенность.

Во время работы:

Расположитесь так, чтобы ваша спина была направлена к сектору Чжи Фу. Перед началом работы мысленно поприветствуйте духа, попросите помощи и в конце обязательно поблагодарите.

Где находится Чжи Фу в 2025 году

Годовое направление Чжи Фу: восток.

восток. Месячные направления: Февраль: северо-запад. Март: юго-запад. Апрель: юго-восток.



Астролог советует заранее определить важные направления, так как китайский год Деревянной Змеи начнётся 3 февраля 2025 года в 22:12.

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Дополнительные практики для привлечения денег

Карта желаний. Создайте визуализацию своих целей – используйте доску или блокнот желаний. Манифестации. С 2025 года манифестации будут иметь особенно сильное влияние на удачу. Желайте себе финансового успеха, формулируя свои желания чётко и правильно.

Таким образом, используя практики Ци Мэнь Дунь Цзя, работу с энергиями Чжи Фу и техники визуализации, вы можете не только привлечь финансовую удачу, но и укрепить свою уверенность в сложные экономические времена.