Как правильно пить обезболивающие, рассказала врач Кайбышева

Вместе с обезболивающими препаратами рекомендуется принимать антисекреторные средства, заявила NEWS.ru старший научный сотрудник НИЛ хирургической гастроэнтерологии и эндоскопии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Валерия Кайбышева. По её словам, неконтролируемый прием обезболивающих может привести к повреждению желудка.

Лекарства с обезболивающим эффектом, которые продаются без рецепта, чаще всего относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). НПВП широко назначаются во всём мире благодаря их эффективности в борьбе с болью, воспалением, отёками и повышенной температурой. Правда, их бесконтрольное употребление может серьёзно повредить слизистую оболочку желудка и кишечника, пояснила Кайбышева.

Врач подчеркнула, что такие повреждения могут привести к развитию эрозий, язв, кровотечений и даже перфораций желудка.

Антисекреторные препараты, по словам медика, помогают предотвратить эти осложнения, снижая синтез соляной кислоты, благодаря чему желудочный сок становится менее агрессивным.

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