Четверг, 20 июня, 2024

Как правильно пересылать документы для поступления в вуз, рассказала Почта России

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Почта России

Выпускники школ могут направить документы для поступления в выбранное учебное заведение в любом почтовом отделении. Оформить отправление можно несколькими способами: заказным письмом, бандеролью с объявленной ценностью, описью вложения и уведомлением о вручении, экспресс-отправлением (EMS).

Для того чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, необходимо:

· направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Узнать контрольные сроки доставки письменной корреспонденции по России можно на сайте;

· правильно заполнять адресные строки, указав верный индекс места назначения. Адрес получателя пишется в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя — в левом верхнем. Все данные лучше указывать полностью;

· сохранять квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. В ней указан трек-номер, который понадобится для отслеживания письма на сайте или в мобильном приложении Почты России;

· экспресс-отправления (EMS) курьер заберёт в удобном месте и сразу примет оплату. Упаковку для таких писем Почта предоставляет бесплатно;

· если необходимо, обратитесь к сотрудникам почты. Они всегда помогут правильно оформить отправку.

Опись вложения необходима для гарантии того, что вы предоставили в вуз все документы. Её можно заполнить онлайн дома в спокойной обстановке при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернётся к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, — это подтверждение получения документов.

В этом году приёмные кампании в большинстве российских вузов продлятся с 20 июня по 25 июля.

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