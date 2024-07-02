Европротокол (бланки извещения о ДТП) могут быть заполнены самостоятельно, если в аварии нет пострадавших и не повреждено имущество, кроме автомобилей. В противном случае необходимо вызвать сотрудников полиции, рассказала NEWS.ru адвокат Екатерина Бельская.

Европротокол можно оформить, если:

никто не пострадал;

нет ущерба имуществу, кроме автомобилей;

участники аварии не имеют разногласий по поводу повреждений и обстоятельств происшествия.

Место ДТП стоит сфотографировать с разных ракурсов: не только автомобили, но и разметку, дорожные знаки, тормозной путь и номера машин. Съёмку нужно проводить с включённым режимом геолокации.

Если обстоятельства столкновения не соответствуют условиям, по которым можно оформить европротокол, или другие участники получили ранения, следует пригласить сотрудника ДПС. Он разберётся в ситуации.