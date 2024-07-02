Вторник, 2 июля, 2024

Как правильно оформить ДТП без ГАИ, рассказала адвокат

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: https://t.me/gibdd062

Европротокол (бланки извещения о ДТП) могут быть заполнены самостоятельно, если в аварии нет пострадавших и не повреждено имущество, кроме автомобилей. В противном случае необходимо вызвать сотрудников полиции, рассказала NEWS.ru адвокат Екатерина Бельская.

Европротокол можно оформить, если:

никто не пострадал;

нет ущерба имуществу, кроме автомобилей;

участники аварии не имеют разногласий по поводу повреждений и обстоятельств происшествия.

Место ДТП стоит сфотографировать с разных ракурсов: не только автомобили, но и разметку, дорожные знаки, тормозной путь и номера машин. Съёмку нужно проводить с включённым режимом геолокации.

Если обстоятельства столкновения не соответствуют условиям, по которым можно оформить европротокол, или другие участники получили ранения, следует пригласить сотрудника ДПС. Он разберётся в ситуации.

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