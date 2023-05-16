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Врач Романова рассказала, как правильно измерять артериальное давление

Татьяна Проводина
Image by Freepik

Артериальное давление (АД) представляет собой давление крови на стенки сосудов. Выделяют два показателя артериального давления: систолическое АД и диастолическое АД. Систолическое АД представляет собой уровень давления в момент, когда происходит максимальное сокращение сердечной мышцы. Диастолическое АД представляет собой уровень давления в момент, когда происходит максимальное расслабление сердца.

На показатель уровня артериального давления оказывают влияние многочисленные факторы: состояние сердечной мышцы, возраст человека, тип телосложения человека, образ жизни, внешние факторы и другие.

Для того, чтобы корректно оценить уровень артериального давления, необходимо соблюдать ряд определенных рекомендаций. Если не следовать данным рекомендациям, то можно получить искажённый результат при измерении.

• Измерять артериальное давление необходимо в одно и то же время, утром до завтрака, вечером перед сном.

• Перед измерением артериального давления не рекомендуется курить, употреблять кофе, заниматься физической активностью.

• До начала измерения артериального давления человек должен посидеть в расслабленном состоянии не менее пяти минут.

• Окружающая обстановка при измерении артериального давления должна быть тихой и свободной.

• Манжету тонометра нужно накладывать таким образом, чтобы нижний край манжеты был на 2,5 см выше локтевой ямки. При этом рука, на которую накладывают манжету, должна располагаться на столе и находиться на уровне сердца, быть обнажена, неподвижна.

• В момент измерения артериального давления человек должен сидеть с опорой на спинку стула, в расслабленном состоянии. При этом нужно сидеть спокойно, не разговаривать, не скрещивать ноги.

• Артериальное давление нужно измерять с интервалами трёх-пяти минут не менее трёх раз, так как среднее значение точнее отражает уровень артериального давления, чем однократное измерение.

• Результаты измерения артериального давления целесообразно записывать с датой измерения для того, чтобы в дальнейшем согласовывать лечение со своим врачом.

Алёна Андреевна Романова, врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий».

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