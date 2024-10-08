Вторник, 8 октября, 2024

Как попасть на Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН 12 октября?

Автор: Валерия Мединская

Опубликовано

12 октября всех любителей КВН в Рязани ожидает большое событие — во Дворце молодёжи пройдёт полуфинал Официальной Рязанской лиги сезона 2024.

Полтора месяца прошло с великолепного фестиваля «Поющий косопуз», и вот в Рязани снова большой КВН! За выход в финал будут бороться команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Луховиц, Тулы и Рязани.

Как получить билеты на игру?

  1. Билеты доступны на портале Kassy.ru. Поторопитесь выбрать лучшее место для себя и своих близких;
  2. 10 билетов разыгрываем в группе 7info ВКонтакте;
  3. Студенты могут взять заветные билеты в профкомах и студклубах вузов/сузов.

Начало полуфинала: в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).
#РосмолодёжьГранты #Росмолодёжь

Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».
#ПФКИ #фондкультурныхинициатив #грантдлякреативныхкоманд #КубокЧемпионовНаставники
#росмолодёжь #региондлямолодых62

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Начался ли массовый исход мигрантов из России: ответ эксперта

В Хабаровске 56-летняя женщина вышла из больницы и исчезла

Неизвестные расписали маркером арку под Лыбедским мостом

Казни, сексуальное насилие и мародёрство — Мирошник о ВСУ в Курской области

В Рязани пройдёт День Клепиковского района

Макаревич* согласен прогнуться под изменчивый мир за 10 миллионов рублей

В Сараевском районе простились с добровольцем СВО Валерием Чевелёвым

В РИАМЗ 9 октября открывается выставка из театрального музея им. А.А. Бахрушина

Раскрыты подробности в деле о загадочном убийстве школьницы на Урале

В ДТП на трассе Москва — Касимов пострадали взрослый и ребёнок

В Одессе женщина подняла флаг России возле памятника Екатерине II

На раскопках в Рязанской области обнаружили магические предметы