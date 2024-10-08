Как попасть на Полуфинал Официальной Рязанской лиги МС КВН 12 октября?

12 октября всех любителей КВН в Рязани ожидает большое событие — во Дворце молодёжи пройдёт полуфинал Официальной Рязанской лиги сезона 2024.

Полтора месяца прошло с великолепного фестиваля «Поющий косопуз», и вот в Рязани снова большой КВН! За выход в финал будут бороться команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Луховиц, Тулы и Рязани.

Как получить билеты на игру?

Билеты доступны на портале Kassy.ru. Поторопитесь выбрать лучшее место для себя и своих близких; 10 билетов разыгрываем в группе 7info ВКонтакте; Студенты могут взять заветные билеты в профкомах и студклубах вузов/сузов.

Начало полуфинала: в 18:00. Возрастное ограничение: 6+.

Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

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Полуфинал ОРЛ МС КВН проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, в рамках проекта «Кубок чемпионов. Наставники».

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