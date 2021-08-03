Как понять, что картошка уже созрела

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Август — время сбора картофеля. Важно знать, что несвоевременная уборка урожая может привести к тому, что он не будет долго храниться. И речь идёт как о слишком ранних клубнях, так и о поздних.

Как определить, что картошка уже созрела и когда лучше начинать её копать?

Чем опасен ранний и поздний сбор картофеля

Если выкопать картошку на несколько недель раньше или позже положенного срока, можно потерять урожай. Ранняя картошка подходит только для употребления в ближайшее время. У неё нежная, неокрепшая кожица, которая повреждается при сборе и транспортировке. Повреждённые клубни быстро портятся и гниют. Через несколько месяцев после сбора такой урожай станет причиной гниения и плесени в подполе, которые распространятся на другие запасы.

В надежде, что кожица картофеля лучше затвердеет, некоторые откладывают его сбор. Однако это тоже неправильно. Осенью в земле появляется много влаги. Во-первых, сам процесс выкапывания клубней может стать крайне неприятным из-за мокрой земли. Во-вторых, эта самая влага способствует прению картофелин. Просушить изрядно намокший урожай крайне трудно. А влажные клубни начнут быстро гнить.

Когда нужно копать картофель

Чаще всего картофель убирают с конца августа. Некоторые огородники выбирают для этого первые дни сентября. Как правило, в это время ещё сохраняется сухая погода. Но важно помнить, что на сроки уборки урожая влияет не только погода, но и сорт картофеля.

Если речь идёт о среднепоздних и поздних сортах, то стоит обратить внимание на ботву и клубни. Ботва должны «усохнуть» и лежать на грядках. Выкопайте несколько кустиков для эксперимента. Если кожица на них плотная, не висит и не отходить при малейших прикосновениях, стоит приступать к уборке.

Если у вас осталось несколько кустиков с зелёной ботвой, лучше отложите их уборку на более позднее время.

Кстати, некоторые огородники высаживают ранние сорта картофеля. Конечно, для хранения он не подойдёт, а вот в качестве летнего лакомства рассматривать его точно стоит. Ранний картофель созревает через 50-60 суток после посадки. С середины июля любители ранних сортов картошки могут радовать себя урожаем.

Позже 7info расскажет, как подготовить картофель к хранению и что можно высадить на поле после уборки картофельного урожая.