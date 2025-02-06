Как побудить рязанцев следить за своим здоровьем

Качество медицинских услуг — одна из самых острых и актуальных тем для любого российского региона. Добиться идеального положения в этой сфере исключительно за счет усилий местных чиновников и врачебного сообщества невозможно, но часть проблем все же можно решить на уровне отдельно взятого субъекта федерации.

…И пробил час

29 января в Рязоблдуме состоялся «правительственный час» на тему «Лекарственное обеспечение в Рязанской области». О ситуации отчитались и ответили на вопросы депутатов министр здравоохранения региона Александр Пшенников и руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Рязанской области Татьяна Болдырева. Обсуждение произвело противоречивое впечатление.

С одной стороны, Александр Пшенников констатировал, что число региональных льготников за год выросло с 66 до 76 тысяч человек, на 15,3% увеличилось количество выданных льготных рецептов. Всё это потребовало дополнительных расходов на лекарственное обеспечение из федерального и регионального бюджетов, а также из фонда для поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями «Круг добра».

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За отчетом Пшенникова — обнадеживающие цифры. В минувшем году за счет средств фонда 2 ребенка получили препарат «Золгенсма» для лечения спинально-мышечной атрофии стоимостью 120 млн рублей, всего в России необходимыми препаратами были обеспечены 72 ребенка на сумму 810 млн рублей. Министр заявил, что за счет принятых облдумой изменений в региональный бюджет на конец 2024 года удалось добиться максимального запаса лекарств на складах.

Чиновник отрапортовал, что рязанцы активнее стали проходить диспансеризацию, но признал — многие заболевания выявляются на поздних стадиях. По данным Минздрава, в 2024 году зарегистрировано 72 тысячи человек, которые пришли в медучреждения впервые за 10 лет.

Три мотивации для потенциальных пациентов

И этот факт явно не обнадеживает. Многие рязанцы не хотят проходить диспансеризацию как от нехватки времени, так и от отсутствия доступной информации о комфортных условиях ее проведения. Исправить ситуацию можно как минимум тремя способами.

Первый — активная социальная реклама в печатных и электронных СМИ, социальных сетях и мессенджерах. В Рязани и области хватает талантливых людей, способных создать наглядные, эффектные и убедительные ролики о необходимости следить за своим здоровьем. Современные цифровые технологии здесь будут очень полезны, да и за размещение информации общественно значимого характера рекламораспространитель не вправе требовать деньги.

Второй — стимулирование работодателей, у которых абсолютное большинство сотрудников прошли диспансеризацию. Это могут быть субсидии от государства, налоговые льготы или бесплатные консультации по ведению бизнеса, например, посвященные тонкостям вывода производимой продукции на внешние рынки.

Третий — существенное повышение информационной открытости регионального Минздрава. А именно, регулярные, не реже одного раза в квартал, прямые линии и стримы с участием министра и его замов, во время которых чиновники будут отвечать на вопросы и жалобы рязанцев. Можно продолжить практику встреч губернатора с главврачами лечебных учреждений и по ее итогам публиковать подробную стенограмму беседы. Кроме того, в регионе пора создать рейтинг доверия к поликлиникам и больницам, заложив в его основу осязаемые критерии, например, количество и тематику поступающих от пациентов претензий.

Считаем, что эти меры не потребуют ощутимого финансирования из региональной казны, но смогут хотя бы частично снять остроту наиболее насущных проблем рязанского здравоохранения.