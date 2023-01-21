Как перевести садовый домик в жилое здание?

На территории Рязанской области находится несколько десятков тысяч дачных или садовых домов. Большинство из них с юридической точки зрения не считаются жилыми. При этом на качество дачного отдыха это обстоятельство, как правило, не влияет. Но если собственник захочет прописаться в таком доме, то для этого потребуется перевести его из садового в жилой.

После смены статуса вашего строения, в нем можно не только зарегистрироваться, но и получить налоговый вычет и повысить привлекательность самой недвижимости. О некоторых тонкостях перевода дач в полноценные жилые объекты пойдёт речь в нашем небольшом обзоре.

Инженера вызывали?

Итак, садовый дом предназначен для временного, то есть сезонного пребывания. Часто такие дома расположены на землях сельхозназначения с видом разрешённого использования «садоводство» или «огородничество».

Раньше процесс перевода садовых домов в жилые был очень сложным, и его решили изменить.

С 1 января 2019 года эту процедуру существенно упростили. Теперь она носит уведомительный характер — необходимо подать заявление в органы местного самоуправления по месту нахождения объекта недвижимости, к которому приложить заключение по обследованию дома.

Если садовый дом переводится в жилой, потребуется документ — заключение по обследованию технического состояния объекта, которое подтверждает, что недвижимость отвечает требованиям надёжности и безопасности Это заключение выдаётся специалистом, которое является членом саморегулируемой организации по инженерным изысканиям.

Услуга оплачивается собственником, она обойдётся в 15000 — 20000 рублей. Кадастровый инженер проводит все необходимые замеры, готовит заключение. На основании него собственнику выдаются кадастровый паспорт и межевой план.

При этом признать дом жилым на участке «для огородничества» не получится, так как на такой земле запрещено возводить капитальные строения.

Объект объекту рознь

Для того, чтобы садовый домик получил статус жилого он должен быть расположен на землях «для садоводства» и иметь определённые конструктивные особенности. Несущие конструкции должны быть надёжными, с хорошей теплоизоляцией, не иметь повреждений и деформации. К объекту должны быть проведены вода, электричество, отопление, оборудована и газ, если район газифицирован, В доме должна быть как минимум одна комната и кухня. Необходимо, чтобы отметка пола была выше отметки земли.

Документы, подтверждающее изменение назначение здания, необходимо представить в орган регистрации прав для внесения изменений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Заявление может подаваться только собственником или представителем, который имеет нотариальную доверенность.

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Заинтересованное лицо может подать соответствующее заявление одним из следующих способов:

— в форме электронного документа с помощью официального сайта Росреестра;

— через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;

— в порядке выездного обслуживания граждан (услуга предоставляется Кадастровой палатой по Рязанской области).

Пакет особого назначения

Для признания садового домика жилым собственнику необходимо предоставить пакет документов. Это

— заявление о признании садового дома жилым (единой утверждённой формы такого заявления нет). В нем указать кадастровый номер садового дома, кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом, почтовый адрес заявителя или адрес его электронной почты и способ получения решения муниципалитета об изменении назначения помещения (по электронной почте, лично в МФЦ или местной администрации);

— выписку из Росреестра об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости. Если право собственности заявителя на садовый дом не зарегистрировано, то правоустанавливающий документ на садовый дом или нотариально удостоверенную копию этого документа;

— заключение по обследованию технического состояния объекта, которое подтвердит, что дом надёжен и безопасен (с точки зрения наладки внутренних коммуникаций, строительных конструкций, пожарной безопасности, санитарии и гигиены). Как мы уже отметили на основе этого документа выдаются кадастровый паспорт и межевой план.

— нотариальное согласие третьих лиц (если дом обременён их правами) на признание садового дома жилым.

По результатам рассмотрения заявления и пакета документов уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение о признании или об отказе в признании садового дома жилым. Это процесс занимает не более 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Решение об отказе в признании садового дома жилым выдаётся или направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. При отказе заявитель либо просто представляет дополнительные документы, либо может обжаловать решение в суде.

Получить более подробную информацию о порядке предоставления услуг и их стоимости можно на сайте Федеральной кадастровой палаты в разделе «Сервисы и услуги/ Получить консультацию» или по телефону: 8 (4912) 55-14-55.