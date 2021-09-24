Как перевести ребенка на семейное обучение?

Помощник прокурора Советского района Рязани Елена Черкасова рассказала, как можно перевести ребёнка на семейное обучение.

В соответствии с действующим законодательством форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего с учетом его мнения.

Семейное обучение — это форма получения образования вне школы. Никаких особых условий для перехода на семейное обучение нет. Переход возможен в любое время.

При семейном обучении родители самостоятельно планируют и проводят занятия, несут ответственность за уровень подготовки ребенка. Образовательная организация только лишь проверяет знания детей на аттестации.

В случае выбора родителями формы получения общего образования в виде семейного образования они информируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального района или городского округа, на территории которых проживают.

Приказом Министерством просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 определены сроки для подачи уведомления: в течение 15 календарных дней с момента утверждения приказа об отчислении обучающегося из образовательной организации в связи с переходом на семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное образование.

Родители сами выбирают школу для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации и обращаются в нее с письменным заявлением, в том числе для получения ‎графика прохождения промежуточной аттестации. При этом необязательно выбирать школу по прописке. Порядок проведения аттестации и ее регулярность определяется школой самостоятельно. С примерами промежуточных экзаменов по официальной образовательной программе можно также ознакомиться на сайтах региональных органов управления образованием.

При желании на семейном обучении можно участвовать в олимпиадах и конкурсах, а также посещать школьные кружки и секции.

Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования на любом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотренной законодательством, либо сочетать формы получения образования и обучения.