Как можно оспорить кадастровую стоимость объектов недвижимости

У каждого объекта недвижимости, зарегистрированного в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), есть рыночная стоимость, за которую его можно продать, и кадастровая, которая определяется чаще всего для исчисления налогов на землю и имущество, а иногда для назначения арендной платы. Нередко происходит так, что собственника не устраивает сумма, назначенная после государственной оценки той или иной недвижимости. О том, как правильно оспорить кадастровую стоимость объектов, пойдёт речь в обзоре.

В суд идти не обязательно

Оспорить установленную кадастровую стоимость возможно в судебном и внесудебном порядке. Если говорить о внесудебной практике, то в Рязанской области определение кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществляет Государственное бюджетное учреждение «Центр государственной кадастровой оценки» (Центр ГКО).

Согласно Закону о кадастровой оценке, заинтересованное лицо вправе подать в Центр ГКО заявление об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости, приложив отчёт об оценке рыночной стоимости, составленный на электронном носителе в форме электронного документа, и доверенность, удостоверенную в соответствии с законодательством Российской Федерации, если заявление подаётся представителем гражданина.

Чтобы обратиться в суд, необходимо составить административное исковое заявление и приложить к нему соответствующие документы, в том числе:

выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости; копию правоустанавливающего документа на объект недвижимости; отчёт об оценке рыночной стоимости в бумажном виде и в форме электронного документа на электронном носителе; документ об уплате госпошлины; доверенность (иные документы), подтверждающую полномочия представителя; почтовые уведомления о вручении, либо иные документы, которые подтверждают вручение копий административного искового заявления и прилагаемых к нему документов другим лицам, участвующим в деле.

Административные ответчики по делам об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной — это государственный орган или орган местного самоуправления, утвердившие результаты определения кадастровой стоимости, и государственный орган, осуществляющий функции по государственной кадастровой оценке.

Размер государственной пошлины по этой категории споров установлен ст. 333.19 Налогового кодекса РФ. Если оспаривается кадастровая стоимость нескольких объектов недвижимости, то уплатить её нужно за каждый объект.

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Судьбоносная отметка

Часто при обращении в Кадастровую палату у граждан возникает вопрос: Почему после оспаривания кадастровой стоимости в суде результаты не внесены?

В соответствии с законом о регистрации недвижимости одним из оснований для осуществления государственного кадастрового учёта и (или) государственной регистрации прав путём внесения сведений в ЕГРН считается вступивший в законную силу судебный акт.

Согласно Инструкции по судебному делопроизводству, выдаваемые судом копии судебных актов должны быть заверены подписями судьи, председательствующего по делу, а также гербовой печатью суда. На выдаваемой копии судебного акта уполномоченным работником аппарата суда делается отметка о дате вступления его в законную силу.

«Сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, установленной вступившим в законную силу решением суда, могут быть внесены в ЕГРН только на основании надлежащим образом заверенной копии такого решения суда, с отметкой о вступлении в законную силу, поступившей в орган регистрации прав в установленном Законом о регистрации порядке из суда либо направленной заявителем в орган регистрации прав», — поясняет юрисконсульт 1-й категории юридического отдела Кадастровой палаты по Рязанской области Дарья Сермягина.

Отметим, что и информацию о кадастровой стоимости земельного участка либо другого объекта, в том числе на определённую дату, можно получить в виде выписки из единого госреестра недвижимости.

Выписка из ЕГРН предоставляется бесплатно для любых лиц при подаче запроса, составленного по установленной форме. Такой документ возможно получить, запросив сведения в электронном виде на портале Росреестра, с помощью портала Госуслуг, либо заказав услугу выездного обслуживания в Кадастровой палате, а также обратившись в офисы МФЦ.