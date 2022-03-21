Как молиться за солдат в день сорока Севастийских мучеников 22 марта

22 марта православная церковь вспоминает сорок Севастийских мучеников, которые приняли мученическую смерть за веру в Христа. В день памяти мучеников традиционно возносится молитва за тех, кто находится на службе или принимает участие в боевых действиях.

История дня памяти сорока Севастийских мучеников

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События, которые легли в основу праздника, произошли при императоре Лицинии, в Севастии. Солдаты армии Лициния отказались приносить жертву языческим богам. Голых их вывели на покрытое льдом озеро на целую ночь. И несмотря на то что рядом с озером находилась башня, в которой можно было отогреться, никто из солдат не зашёл в неё. Тела замёрзших мучеников сожгли, их останки выбросили в реку. Позднее приклонявшиеся перед подвигом бойцов достали их мощи из воды и с почестями захоронили.

Молитва сорока Севастийским мученикам за находящихся на службе и служивших

О, святи́и, сла́внии страстоте́рпцы Христо́вы, четы́редесяте, во гра́де Севасти́и Христа́ ра́ди му́жественно пострада́вшии, чрез о́гнь бо и во́ду проидо́сте и, я́ко дру́зи Христо́вы, в поко́й Небе́снаго Ца́рствия вше́дше, и́мате ве́лие дерзнове́ние ко пресвяте́й Тро́ице хода́тайствовати о ро́де христиа́нском, наипа́че же о почита́ющих святу́ю па́мять ва́шу и с ве́рою и любо́вию вас призыва́ющих. Испроси́те у Всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да, в покая́нии и нелицеме́рной любви́ друг, ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́веднаго Судии́ предста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам защи́тницы от всех враг, ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́дняго дне жи́зни на́шея и та́ко просла́вим вели́кое и достопоклоня́емое И́мя Вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Великому Георгию Победоносцу о даровании мужества

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Христо́в Гео́ргие! Со́браннии во хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю покланя́ющиися лю́дие мо́лим тя́, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю: моли́ с на́ми и о на́с умоля́емаго от Своего́ благосе́рдия Бо́га, да ми́лостиво услы́шит на́с, прося́щих Его́ благосты́ню (имена́), и не оста́вит вся́ на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́жная проше́ния, и да укрепи́т же да́нною тебе́ благода́тию во бране́х правосла́вное во́инство, и си́лы возстаю́щих вра́г на́ших да низложи́т, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость и́х да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы́ и́мамы Боже́ственную по́мощь: и все́м в ско́рби и обстоя́нии су́щим многомо́щное яви́ твое́ заступле́ние: умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити на́с от ве́чнаго муче́ния, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ испове́дуем предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Мученику Иоанну Воину

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О, вели́кий Христо́в му́чениче Иоа́нне, правосла́вных побо́рниче, враго́в прогони́телю и оби́димых засту́пниче! Услы́ши на́с, в беда́х и ско́рбех моля́щихся тебе́, я́ко дана́ тебе́ бы́сть благода́ть от Бо́га печа́льныя утеша́ти, немощны́м помога́ти, непови́нныя от напра́сныя сме́рти избавля́ти и за все́х зле́ стра́ждущих моли́тися. Бу́ди у́бо и на́м побо́рник кре́пок на вся́ ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, я́ко да твое́ю по́мощию и побо́рством по на́с посра́мятся вси́ явля́ющии на́м зла́я. Умоли́ Го́спода на́шего, да сподо́бит ны́, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Своя́ (имена́), получи́ти от Него́ неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Молитва Александру Невскому об успехе в ратном деле

Ско́рый помо́щниче все́х усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый на́ш пред Го́сподом предста́телю, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостиво на мя́ недосто́йнаго, мно́гими беззако́нии непотре́бна себе́ сотво́ршаго раба́ твоего́ (и́мя), к ра́це моще́й твои́х (ко святе́й ико́не твое́й) ны́не притека́юща и из глубины́ се́рдца к тебе́ взыва́юща. Ты́ в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры бы́л еси́: и на́с в не́й те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты́ вели́кое возложе́нное на тя́ служе́ние тща́тельно проходи́л еси́: и на́с твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же при́зван е́сть, наста́ви. Ты́, победи́в полки́ супоста́та, от преде́лов Росси́йских того́ отгна́л еси́: и на на́с ополча́ющихся все́х ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Ты́, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным увенча́нный на небесе́х ца́рствуеши: исхода́тайствуй и на́м, смире́нно мо́лим тя́, житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й на́м. Предстоя́ же со все́ми святы́ми престо́лу Бо́жию, моли́ся о все́х правосла́вных христиа́нех, да сохрани́т и́х Госпо́дь Бо́г Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в должа́йшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Молитва Святому Великомученику Дмитрию Солунскому

Святы́й и сла́вный великому́ченице Христо́в Дими́трие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче с ве́рою притека́ющих к тебе́! Предстоя́ со дерзнове́нием Небе́сному Царю́, испроси́ у Него́ проще́ния согреше́ний на́ших, и о е́же изба́витися на́м от всегуби́тельныя я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ве́чныя ка́зни: моли́ благода́ть Его́, е́же уще́дрити гра́д се́й, (оби́тель сию́) и вся́кую страну́ христиа́нскую: исхода́тайствуй у Царя́ ца́рствующих на враги́ побе́ду и одоле́ние, ми́р, тишину́, тве́рдость в ве́ре и преспе́яние во благоче́стии: на́м же, чту́щим честну́ю па́мять твою́ (имена́), испроси́ благода́тное укрепле́ние на дела́ блага́я, да благоуго́дное Влады́це на́шему Христу́ Бо́гу зде́ творя́ще, сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное и та́мо прославля́ти Его́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в.

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