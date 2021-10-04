Как и куда можно совершить заграничное путешествие в эпоху пандемии?

Даже несмотря на частичное снятие коронавирусных ограничений во многих странах мира, для россиян путешествие за границу сродни квесту со своими тонкостями, рисками и трудностями. Перед тем, как строить планы зарубежных вояжей следует понимать, можно ли добраться туда из России, нужен ли ПЦР тест и сертификат о вакцинации.

Сейчас в более привилегированном положении находятся россияне, имеющие вид на жительство или планирующие выехать в другое государство для учебы или лечения. Но в этом небольшом обзоре мы поговорим о некоторых нюансах туристических загранпоездок для среднестатистического гражданина.

Сразу отметим, что правила въезда регулярно меняются, а некоторые страны, входящие в Евросоюз, составляя регламенты для путешественников, далеко не всегда слушают рекомендации штаб-квартиры ЕС.

Итак, начнем с популярных у наших соотечественников дальних и тёплых краев. В Доминиканскую республику и мексиканский Канкун россиян пустят без тестов. Чтобы попасть в Турцию и Египет нужен ПЦР — тест, сделанный не более чем за 72 часа до поездки либо сертификат о вакцинации «Спутником V», либо зарегистрированными в Европе и США вакцинами. Другие отечественные прививочные бренды в этих странах не признают.

Перед путешествием на Кипр, если вы не привиты «Спутником», нужно сдать ПЦР -тест перед отлётом и второй в аэропорту. Прививочные сертификаты необходимо предоставлять на английском языке. Для посещения ОАЭ потребуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, взятом не более чем за 72 часа до прилета, на английском или арабском языках. Второй тест в аэропорту Дубая возьмут бесплатно. Для въезжающих в Таиланд туристов необходим прививочный сертификат и ПЦР-тест.

Отрицательного результата теста достаточно для вояжа на Кубу и Мальдивы. В карибской стране второй тест возьмут в отеле.

Теперь обратим взор на старушку Европу. В Венгрию можно прибыть с сертификатом о вакцинации, а если его нет, то с тестом не более чем 72 часовой давности.

Для прибытия в Грецию также понадобится ПЦР-тест не старше 72 часов. Дополнительно можно взять сертификат о вакцинации или о перенесённом ковиде.

Сертификата о вакцинации и теста достаточно, чтобы отдохнуть на португальском острове Мадейра, остальная часть страны для русских туристов закрыта. В Словению можно приехать без справки и теста, но в аэропорту Любляны придется сдать тест на антитела. В Болгарии, Эстонии и Хорватии признают вакцинацию Спутником V. Правда, в прибалтийскую республику нет прямых авиарейсов и сухопутная граница закрыта, а балканское государство потребует сдать тесты. Для поездки в Черногорию и Сербию достаточно одного отрицательного теста.

Чтобы посетить Грузию и Армению нужно предъявить сертификат о вакцинации «Спутником» либо отрицательный тест. Правда, с первой из этих стран нет прямого авиасообщения. Понятное дело, что для въезда в большинство западноевропейских стран необходима Шенгенская виза. Увы, несмотря на фактическое отсутствие границ внутри шенгенского пространства, в закрытые для россиян страны пока лучше не ездить. Во-первых, на «прозрачных границах» все-таки действуют выборочные проверки. Во –вторых, незаконный приезд может закончиться депортацией и негативно скажется на вашей визовой истории.

Кстати, завершившим вакцинацию и переболевшим COVID-19 россиянам по возвращении в страну тесты сдавать не нужно. Данные о вакцинации или перенесённом заболевании указываются на сайте Госуслуг.

Тем же, кто не прививался и не болел, по приезде в течение трех дней нужно сдать ПЦР-тест и до получения результатов оставаться на самоизоляции.