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Воскресенье, 23 апреля, 2023

Как дома в Рязани «заговорили»

Источник: ЦСДБ г. Рязани
Источник: ЦСДБ г. Рязани

Детская библиотека-филиал №3 в рамках проекта «Рязанская горница» (победителя второго конкурса Президентского фонда культурных инициатив) подготовила для читателей и пользователей социальных сетей очередной выпуск видеорубрики «Дома умеют тоже говорить».

В ходе виртуальной экскурсии «Именем великого художника» библиотекарь Евгения Капцова рассказала об исторических зданиях на улице Пожалостина, бывшей Селезнёвской.

Дом знаменитого художника-гравёра, к сожалению, не сохранился. Он был разрушен в 80-х годах XX века. Но на улице сохранились другие исторические здания. На видео можно увидеть усадьбу содержательницы мастерских по производству кружев А. Козловой и дом владельца солодовенного завода Ф. Рудакова. Библиотекарь рассказала, где был построен первый в Рязани высотный дом и где жил первый рязанский автовладелец.

Виртуальные экскурсии детских библиотекарей помогают подрастающему поколению по-новому увидеть свой родной город. Читателям и гостям библиотеки видеоролик доступен в сенсорном информационном киоске этнографического мини-музея «Рязанская горница». Киоск приобретён на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив.

Как дома в Рязани «заговорили»
Как дома в Рязани «заговорили»

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