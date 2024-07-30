Вторник, 30 июля, 2024

Как часто нужно проверять сахар в крови, рассказала эндокринолог

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от xb100 на Freepik

Врач-эндокринолог Лариса Щербакова рекомендует сдавать анализ крови на сахар минимум раз в год. Она отмечает, что это основной тест, который позволяет определить концентрацию глюкозы в крови.

Специалист советует сдавать анализ на сахар несколько раз в год при появлении определённых симптомов. Если есть подозрение на развитие диабета, то проводят тест на толерантность к глюкозе.

В плановом порядке анализ крови на сахар рекомендуется сдавать ежегодно. Врач также советует проверять уровень глюкозы в крови несколько раз в год при возникновении симптомов, связанных с возможным развитием диабета.

По словам эндокринолога, при сахарном диабете нарушается работа поджелудочной железы и не регулируется работа клеток, которые вырабатывают инсулин. На это влияет множество факторов. Людям, которые знают о склонности к сахарному диабету, рекомендуется самостоятельно следить за уровнем сахара с помощью глюкометра.

Лариса Щербакова отмечает, что у людей с разным образом жизни сахарный диабет может развиваться по-разному. Для подтверждения диагноза проводят различные исследования крови и мочи, например, суточное непрерывное мониторирование глюкозы, определение уровня инсулина и другие.

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