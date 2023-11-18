Как будет выглядеть театр кукол в Воронеже показали авторы проекта

Архитектурная комиссия рассмотрела проект реконструкции театра кукол имени Валерия Вольховского в Воронеже, сообщает страница регионального отделения Союза архитекторов РФ ВКонтакте.

Проект реконструкции разработала московская компания ООО «ПСГ-проект». В заседании архитектурной комиссии приняли участие соавтор проекта здания театра кукол Валентин Фролов, дочь одного из соавторов проекта — Николая Топоева –Анастасия, Максим Дикунов, чья семейная мастерская выполняла скульптурные композиции у здания театра.

Представленный разработчиком проект предполагает сохранение ключевых решений привычного и любимого многими поколениями воронежцев объекта.

В здании театра появится лифт, планируется провести перепланировку буфета, музей кукол перенесут на место, где располагается зимний сад. В театре появится малая сцена, у здания установят памятник Вольховскому.

Члены комиссии дали рекомендации авторам проекта.