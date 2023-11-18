Суббота, 18 ноября, 2023
На главнуюНовости мира

Как будет выглядеть театр кукол в Воронеже показали авторы проекта

7info
Фото: vk.com/uarvrn

Архитектурная комиссия рассмотрела проект реконструкции театра кукол имени Валерия Вольховского в Воронеже, сообщает страница регионального отделения Союза архитекторов РФ ВКонтакте.

Проект реконструкции разработала московская компания ООО «ПСГ-проект». В заседании архитектурной комиссии приняли участие соавтор проекта здания театра кукол Валентин Фролов, дочь одного из соавторов проекта — Николая Топоева –Анастасия, Максим Дикунов, чья семейная мастерская выполняла скульптурные композиции у здания театра.

Представленный разработчиком проект предполагает сохранение ключевых решений привычного и любимого многими поколениями воронежцев объекта.

В здании театра появится лифт, планируется провести перепланировку буфета, музей кукол перенесут на место, где располагается зимний сад. В театре появится малая сцена, у здания установят памятник Вольховскому.

Члены комиссии дали рекомендации авторам проекта.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах