Кадыров высказался по поводу бороды на передовой

Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу запрета бороды для военных на территории СВО. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.
Кадыров обращается к члену комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанту Виктору Соболеву, который заявил РБК, что это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом.
Кадыров назвал предложение глупой нелепостью, отметив, что Соболев прекрасно знает, зачем на передовой борода. По его мнению, слова о запрете бороды — провокация, направленная на то, чтобы «погасить боевой дух у бойцов, находящихся на священной войне ради Всевышнего».
Президент Чечни напомнил, что бойцы с бородами освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск. Мусульмане ухаживают за бородой, носят её согласно сунне.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram