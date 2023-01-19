Кадыров высказался по поводу бороды на передовой

Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу запрета бороды для военных на территории СВО. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

Кадыров обращается к члену комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенанту Виктору Соболеву, который заявил РБК, что это элементарное требование воинской дисциплины, солдат должен быть солдатом.

— Видимо, генерал-лейтенант Виктор Соболев имеет очень много свободного времени на службе, раз от нечего делать перечитывает устав, — пишет Кадыров. — Вот не было проблем в рядах наших бойцов, защищающих Родину от неонацистов, и бац! Появилась! Борода.

Кадыров назвал предложение глупой нелепостью, отметив, что Соболев прекрасно знает, зачем на передовой борода. По его мнению, слова о запрете бороды — провокация, направленная на то, чтобы «погасить боевой дух у бойцов, находящихся на священной войне ради Всевышнего».

Президент Чечни напомнил, что бойцы с бородами освобождали Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск. Мусульмане ухаживают за бородой, носят её согласно сунне.