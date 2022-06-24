7info 24.06.2022 19:14 Кадыров сообщил о скором завершении освобождения завода «Азот» Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan Президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, записанное его помощником по силовому блоку. Апты Алаудинов сообщил последние новости о ходе спецоперации. — Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР продвинулись глубже в промышленную зону Северодонецка и заняли выгодные позиции для дальнейшего освобождения территории завода «Азот». Через несколько дней в вопросе освобождения промышленной зоны можно будет поставить точку, — написал Кадыров.— Сразу два населенных пункта возле Северодонецка тоже освобождения от бандеровских оккупантов. В Сиротино и Вороново идёт зачистка от мин и «секретов».Наступление союзных войск проходит методично, ситуация улучшается буквально ежечасно. Новости СМИ2