Кадыров сообщил о скором завершении освобождения завода «Азот»

— Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР продвинулись глубже в промышленную зону Северодонецка и заняли выгодные позиции для дальнейшего освобождения территории завода «Азот». Через несколько дней в вопросе освобождения промышленной зоны можно будет поставить точку, — написал Кадыров.

— Сразу два населенных пункта возле Северодонецка тоже освобождения от бандеровских оккупантов. В Сиротино и Вороново идёт зачистка от мин и «секретов».

Наступление союзных войск проходит методично, ситуация улучшается буквально ежечасно.