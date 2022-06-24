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Пятница, 24 июня, 2022

Кадыров сообщил о скором завершении освобождения завода «Азот»

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7info

Кадыров сообщил о скором завершении освобождения завода «Азот»

Рамзан Кадыров, фото: vk.com/ramzan

Президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, записанное его помощником по силовому блоку. Апты Алаудинов сообщил последние новости о ходе спецоперации.

— Бойцы спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом Народной милиции ЛНР продвинулись глубже в промышленную зону Северодонецка и заняли выгодные позиции для дальнейшего освобождения территории завода «Азот». Через несколько дней в вопросе освобождения промышленной зоны можно будет поставить точку, — написал Кадыров.

— Сразу два населенных пункта возле Северодонецка тоже освобождения от бандеровских оккупантов. В Сиротино и Вороново идёт зачистка от мин и «секретов».

Наступление союзных войск проходит методично, ситуация улучшается буквально ежечасно.

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