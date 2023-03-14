Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал в своем телеграм-канале бойцов из Свердловской области, которые записали видео о проблемах на передовой.

По его мнению, подобные жалобы не уместны в таком виде в условиях специальной военной операции.

«Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут!» — отметил Кадыров.

Руководитель региона отметил, что «воин не кричит — воин решает». Он призвал искать решение задачи, а не «собираться в кучку и писать публичные обращения». В качестве примера Кадыров привел нехватку патронов — если это так, то бойцам следовало заранее предупредить об этом офицера.

«Думаете, легко звезду Героя получить? Ан нет! Ее как раз-таки и дают тем, кто не плачет на камеру и борется со всеми преградами», — написал он.

Ранее военнослужащие записали обращение к Владимиру Путину, в котором указали на проблемы с руководством и обеспечением. Также бойцы рассказали, что их отправляют на штурмы.