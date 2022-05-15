Кадыров обратился к президенту Турции Эрдогану

Рамзан Кадыров призвал президента Турции Реджепа Эрдогана не принимать участие в попытках эвакуировать бойцов батальона «Азов» (против представителей которого в РФ возбуждено уголовное дело) с территории Азовстали. Об этом президент Чечни написал в Telegram-канале.

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Кадыров напомнил, что сам батальон — фашистское образование, боевики которого замешены в убийствах мирных граждан на Донбассе. Также в подвалах завода они удерживают гражданское население в качестве живого щита.

По словам главы Чечни, боевики «Азова» регулярно оскорбляли исламские ценности и высмеивали Ислам.