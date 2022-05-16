Кадыров наградил высшей наградой Чечни Эседуллу Абачева

Друзья, мы ежедневно становимся свидетелями по-настоящему героических свершений. В ходе специальной военной операции офицеры, рядовые солдаты и добровольцы идут на беспрецедентные подвиги ради своих товарищей и угнетенных жителей братских республик. Их не страшат ни пули, ни снаряды, поскольку заняты выполнением благородной миссии. Одним из таких воинов без преувеличения можно назвать Абачева Эседуллу Абдулмуминовича — генерал-майора, командующего вторым армейским корпусом народной милиции Луганской Народной Республики.⠀

Вклад Эседуллы Абдулмуминовича в дело освобождения Донбасса неоценим. Под его грамотным и беспристрастным командованием бойцы народной милиции ЛНР совместно с чеченскими силовиками существенно отодвинули обширную линию фронта, попутно освободив десятки населённых пунктов и стратегически важных объектов. Превосходный боевой опыт и исключительные стратегические знания позволяют ему решать боевые задачи оперативно и без потерь среди личного состава.⠀

Учитывая заслуги и активное сотрудничество с бойцами чеченских спецподразделений в ходе СВО на Украине, мною принято решение удостоить Эседуллу Абдулмуминовича высшей государственной награды Чеченской Республики — ордена Кадырова. Дорогой БРАТ, помощник Главы ЧР по силовому блоку Апты Алаудинов выполнил почетную миссию по передаче этой награды.⠀

Я выражаю искренние слова благодарности Эседулле Абдулмуминовичу и всем бойцам Луганской народной милиции за доблестный и самоотверженный труд! Я убеждён в том, что ваши подвиги будут вписаны нестираемыми чернилами в историю свободного и мирного Донбасса!