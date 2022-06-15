Качество дорожного покрытия проверили в Рязани

Приёмка работ по дорожному ремонту «картами» прошла на семи участках, – сообщает городская администрация. В комиссию вошли представители управления благоустройства, МБУ «ДБГ», подрядчика, депутаты и общественники.

Всего отремонтировали 4 километра дорог. Был выполнен ямочный ремонт основания и установлен верхний слой из асфальтобетона.

Незначительные нарушения обнаружили на улице профессора Никулина и на 9-ой Линии. Подрядчики обязались оперативно устранить дефекты.

На улице 1-ая Механизаторов работы не приняты: не восстановлено благоустройство прилегающей территории, не убраны грунт и строительный мусор. Повторную приёмку проведут после устранения недочётов.

На участках улиц Кудрявцева, Новосёлов, Московского шоссе и улицы Грибоедова работы приняты без замечаний.