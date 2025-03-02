Кабаны Окского заповедника отпраздновали Международный день свиньи

В первый день весны, 1 марта, празднуется Международный день свиньи. В честь этого старший научный сотрудник Окского заповедника Надежда Панкова показала, как отметили свой праздник заповедные кабаны.
Сезон охоты закончился 28 февраля, вроде это никак не должно касаться заповедных кабанов. Но есть такие особи, которые, живя в заповеднике, ходят полакомиться в ближайшее охотхозяйство. Судя по поведению, они отлично понимают все риски посещения подкормочных площадок, организованных охотниками. Но кто не рискует, тот не ест зерно из корыта.
Охотник кормит кабана, чтобы его добыть с вышки и закрыть лицензию. Кабан стремится поесть зерна и вернуться обратно в заповедник, где он в безопасности.
Некоторые кабаны Окского заповедника всю зиму пользовались довольствием и водили охотников за нос. И в последний вечер охотничьего сезона 28 февраля один из кабанов сделал правильный выбор: вместо того чтобы идти на подкормку, решил посетить чесальное дерево. Охотник напрасно прождал хитрого кабана. В этом сезоне победа осталась за вепрем.