Вторник, 31 января, 2023
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К следующему зимнему сезону для Рязани закупят больше техники для очистки тротуаров

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Фото с сайта администрации Рязани

24 января губернатор Павел Малков на заседании правительства Рязанской области заслушал отчеты об исполнении поручений и работе по обращениям граждан.

В очередной раз была поднята тема состояния тротуаров, жители активно жалуются в соцсетях на гололёд.

По словам губернатора, особое внимание нужно обращать на состояние остановок общественного транспорта, пешеходных переходов, дорог к школам, детсадам.

Мэр Рязани Елена Сорокина сообщила, что обращения граждан отрабатываются, городские территории обрабатывают новым реагентом, посыпают песко-соляной смесью.

Малков рассказал, что к следующему зимнему сезону закупят больше техники для очистки тротуаров и специальных реагентов для них. Но город нужно убирать лучше уже сейчас.

Губернатор поручил предоставить ему информацию по необходимым работам и срокам их выполнения, сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

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