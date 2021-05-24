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Понедельник, 24 мая, 2021
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К проверке детских площадок в Рязани присоединились активисты ОНФ

7info7
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Накануне летних каникул активисты ОНФ проводят проверки дворовых детских игровых площадок Рязани.

Очередной рейд прошёл с участием детского омбудсмена Анжелики Евдокимовой. Инспекторы обследовали пять игровых площадок на улице 2-ой Бутырской. Состояние горок, каруселей, качелей и скамеек вызвало опасение у проверяющи.

В социальных сетях мы уже читали про два случая, когда дети на придомовых площадках получали травмы. Поэтому решила поучаствовать в проверке детских площадок в обычных городских дворах. Не все дети уезжают летом из города, многие будут гулять возле своих домов. Нам по силам принять меры и не допустить новых несчастных случаев — рассказала  волонтёр Диана Копылова.

Объезд городских территорий начали в середине мая. Наибольшее число нареканий вызвали площадки, находящиеся в старом жилом фонде. Обслуживают площадки местные ЖЭУ и УК. Однако внимание объектам, по всей видимости, они уделяют мало.

По итогам рейдов мы составляем список нарушений по конкретным адресам, делаем фотографии, которые демонстрируют общее состояние детских площадок города. Эту информацию мы направим в региональную прокуратуру, Ростехнадзор и органы местного самоуправления, – отметил член регионального штаба ОНФ в Рязанской области  Глеб Шабонин. 

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