К проверке детских площадок в Рязани присоединились активисты ОНФ

В социальных сетях мы уже читали про два случая, когда дети на придомовых площадках получали травмы. Поэтому решила поучаствовать в проверке детских площадок в обычных городских дворах. Не все дети уезжают летом из города, многие будут гулять возле своих домов. Нам по силам принять меры и не допустить новых несчастных случаев — рассказала волонтёр Диана Копылова.