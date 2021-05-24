К проверке детских площадок в Рязани присоединились активисты ОНФ

Накануне летних каникул активисты ОНФ проводят проверки дворовых детских игровых площадок Рязани.
Очередной рейд прошёл с участием детского омбудсмена Анжелики Евдокимовой. Инспекторы обследовали пять игровых площадок на улице 2-ой Бутырской. Состояние горок, каруселей, качелей и скамеек вызвало опасение у проверяющи.
Объезд городских территорий начали в середине мая. Наибольшее число нареканий вызвали площадки, находящиеся в старом жилом фонде. Обслуживают площадки местные ЖЭУ и УК. Однако внимание объектам, по всей видимости, они уделяют мало.