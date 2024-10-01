Вторник, 1 октября, 2024

К Окскому заповеднику проложат дорогу к концу августа 2025 года

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/oksky_reserve

Объявлен тендер на ремонт дороги к Окскому заповеднику. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

На ремонт выделили 52,7 миллионов рублей. Подрядчик должен отремонтировать участок Лакаш–Брыкин Бор. Работы необходимо завершить к 31 августа 2025 года.

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