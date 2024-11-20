20 ноября в Москве проходит второй международный форум «Диалог о фейках 2.0», организованный АНО «Диалог Регионы». Стратегическим партнёром выступает ТАСС.

Участие в мероприятии принимают более 1000 экспертов, представителей органов власти, СМИ и бизнес-сообщества из 65 стран, в том числе США, Австралии, Аргентины, Уругвая, Перу, Франции, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Германии и других.

На форуме обсудят тему борьбы c дезинформацией в мире. Деловая программа включает в себя 7 сессий. Участники поговорят о противодействии фейкам, а также обменяются лучшими практиками и подходами к решению этой проблемы.

«На форуме мы представим концепцию Международной ассоциации по фактчекингу. Она сосредоточится на защите пользователей интернета от фейковой информации, количество которой растет с каждым днём. Наши двери будут открыты для представителей всех стран, которые борются с дезинформацией, если они разделяют наши ценности и готовы к объективному представлению фактов», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

К форуму «Диалог о фейках 2.0» присоединились более 1000 участников из 65 стран

20 ноября в Москве проходит второй международный форум «Диалог о фейках 2.0», организованный АНО «Диалог Регионы». Стратегическим партнёром выступает ТАСС.

Участие в мероприятии принимают более 1000 экспертов, представителей органов власти, СМИ и бизнес-сообщества из 65 стран, в том числе США, Австралии, Аргентины, Уругвая, Перу, Франции, Ирландии, Испании, Италии, Нидерландов, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Германии и других.

На форуме обсудят тему борьбы c дезинформацией в мире. Деловая программа включает в себя 7 сессий. Участники поговорят о противодействии фейкам, а также обменяются лучшими практиками и подходами к решению этой проблемы.

«На форуме мы представим концепцию Международной ассоциации по фактчекингу. Она сосредоточится на защите пользователей интернета от фейковой информации, количество которой растет с каждым днём. Наши двери будут открыты для представителей всех стран, которые борются с дезинформацией, если они разделяют наши ценности и готовы к объективному представлению фактов», – отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.