К 2032 году в Рязани появится значительно больше «умных остановок»

Количество «умных остановок» в Рязани планируют увеличить. Об этом сообщили в рамках презентации новой транспортной модели города 19 октября в мэрии.

Сейчас в Рязани насчитывают 669 остановок, на 490 из них установлены павильоны. На 244 остановках есть освещение, а на 115 — информационные табло, на которых транслируется расписание прибытия транспорта.

«Умных остановок» в Рязани всего пять. К 2032 году их число планируют увеличить до 150.

Кроме того, в рамках презентации новой транспортной модели города высказали планы по созданию выделенных полос ещё на пяти улицах города, отмене шести маршрутов общественного транспорта и коррекции ещё ряда маршрутов.

Ранее стало известно, что администрация Рязани решила отказаться от установки стеклянных остановок.