В Рязани презентовали новую транспортную модель города

19 октября в администрации Рязани прошла пресс-конференция, на которой представили новую схему работы общественного транспорта. В качестве главного докладчика выступила руководитель проектов ООО «Строй Инвест Проект» Елизавета Игнотенко.

На презентации рассказали о большой исследовательской работе, в ходе которой были проведены соцопросы и изучены пассажирские и транспортные потоки города, инфраструктурные объекты.

Как отметила Игнотенко, были выявлены и жалобы жителей: несоблюдение интервала движения общественного транспорта, отсутствие транспорта в вечернее время суток, состояние подвижного состава.

После подведения итогов была разработана математическая модель транспортной системы города и создано три сценария ее улучшения. Каждый из них предполагает улучшение транспортной сети и обновление подвижного состава.

Постепенно, до 2027 года, планируется изменение в маршрутах 20, 21, 39, 42, 58, 68, 85 и 90 и отмена маршрутов 32, 33, 45, 53, 66 и 88. При этом социальные маршруты – 6, 13, 16, 17 – останутся прежними.

В городе могут появиться «умные» остановки, а также еще пять выделенных полос: на улицах Новоселов, Касимовское шоссе, Есенина, Соборной и Ленина.

Возможно увеличение стоимости проезда, так как, по словам Игнотенко, на данный момент она занижена на 20%, а для улучшения системы требуются финансы.

Была проведена очень большая научная работа, но мы находимся только в начале пути, предстоит еще много чего сделать. Надеюсь, у нас все получится и жить в нашем городе станет намного комфортнее, как и передвигаться на общественном транспорте, — подытожил заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин.