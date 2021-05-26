К 2022 году в Рязанской области благоустроят места, связанные с именем Циолковского

- Advertisement -

В 2022 году в Рязанской области благоустроят места, связанные с именем К.Э. Циолковского. Все из-за празднования 165-лет со дня рождения известного ученого. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, в 2021-2022 годах планируется создать экспозиции «Ремесла Ижевской волости» и «Жизнь Циолковских». К этому времени хотят благоустроить территорию его усадьбы и разработать проект реконструкции основного здания музея.

— В рамках юбилейных мероприятий пройдет международная научно-техническая конференция «Рязанцы – покорители Космоса», круглые столы краеведов, межвузовский молодежный форум-диалог. Одним из основных событий станет межрегиональная конференция «Наследие К.Э. Циолковского и современность», которая состоится в сентябре 2022 года, — говорится в сообщении.

Кроме того, в учреждениях культуры и образования Рязанской области пройдут конкурсы, выставки, викторины и спортивные соревнования. Организаторы также планируют создать передвижной выставочный проект.

В настоящее время дом Колеминых на улице Вознесенской, в котором семья снимала квартиру в 1860-х годах, находится в аренде под восстановительные работы. После реконструкции там планируют разместить музей К.Э. Циолковского.