Российский юрист Михаил Салкин рассказал, какие слова можно считать оскорбительными с точки зрения закона. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что такие слова, как «корова» или «овца», не будут квалифицированы судом как оскорбления. Несмотря на это, добавил он, вежливый человек едва ли станет называть так других людей.

Салкин пояснил, что выражение «овца», как и другие похожие слова, не имеет негативной правовой коннотации. Поэтому назвать кого-то «овцой» или даже сказать «Ну ты и баран» — формально не считается оскорблением. По мнению юриста, это выражение лишь показывает недовольство, но не является поводом для привлечения к ответственности.

Однако термин «козёл», по словам Салкина, вызывает другую реакцию. Это слово в криминальной среде используется как оскорбительное и может быть воспринято негативно, особенно если оно обращено к человеку с тюремным прошлым. В таких случаях, утверждает юрист, можно попытаться добиться компенсации за моральный вред, поскольку это слово обретает обидное значение в глазах оскорблённого.