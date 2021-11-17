Юрист рассказал, как заставить мошенников вернуть похищенные деньги

Юрист Алексей Караванский в интервью радио Sputnik рассказал, каким образом можно вернуть похищенные мошенниками деньги.

По его мнению, чтобы возврат средств увенчался успехом, нужно совершить несколько манипуляций. Во-первых, необходимо объединить вокруг себя других пострадавших, ведь, как правило, от действий мошенников страдает не один человек. С ними необходимо подать коллективное заявление в правоохранительные органы.

Во-вторых, к ситуации необходимо привлечь внимание СМИ. Часто журналистские материалы увеличивают шансы на возврат средств.

Совокупность этих моментов позволяет добиться положительного результата для жертв недобросовестных микрофинансовых организаций или мошенников из сферы услуг. Когда мошенники увидят, что ситуация может для них закончиться наказанием, то попытаются договориться с людьми, — считает эксперт.

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