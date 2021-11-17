Юрист рассказал, как заставить мошенников вернуть похищенные деньги

Юрист Алексей Караванский в интервью радио Sputnik рассказал, каким образом можно вернуть похищенные мошенниками деньги.
По его мнению, чтобы возврат средств увенчался успехом, нужно совершить несколько манипуляций. Во-первых, необходимо объединить вокруг себя других пострадавших, ведь, как правило, от действий мошенников страдает не один человек. С ними необходимо подать коллективное заявление в правоохранительные органы.
Во-вторых, к ситуации необходимо привлечь внимание СМИ. Часто журналистские материалы увеличивают шансы на возврат средств.
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