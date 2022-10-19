Юлия Швакова: экономическую ситуацию в Рязанской области можно охарактеризовать как достаточно стабильную

19 октября состоялось совместное заседание регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности и рабочей группы (штаба) по решению вопросов, связанных с сохранением численности занятого населения в 2022 году. Его провела заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова.

В работе приняли участие члены Правительства Рязанской области, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, областной Думы, регионального УМВД, прокуратуры Рязанской области, профсоюзных организаций, банковского сектора.

Обсуждалась ситуация в региональном жилищно-коммунальном хозяйстве, АПК, строительном комплексе. Речь шла о реализации профильных национальных проектов, а также дополнительных мерах поддержки отраслей на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, были рассмотрены результаты работы по сохранению стабильности в сфере занятости в сложившихся социально-экономических условиях.

Заместитель Председателя Правительства Юлия Швакова отметила, что экономическую ситуацию в регионе можно охарактеризовать как достаточно стабильную. Об этом свидетельствует ряд показателей. Например, за 8 месяцев индекс промышленного производства составил 109, 9%, а индекс производства продукции сельского хозяйства — 106,6%, в строительной отрасли — 103,8%. Тем не менее, по словам Юлии Шваковой, в текущей обстановке требуется максимальная оперативность органов власти.

«Многие предприятия уже прочувствовали на себе и разрыв логистических цепочек, и удорожание продукции импортного производства, срыв ранее заключенных контрактов и кадровый вопрос. Поэтому наши основные задачи — эффективно и быстро использовать существующие меры господдержки. Самое главное, оперативно их оптимизировать под меняющуюся ситуацию. Под особый контроль необходимо взять кадровые вопросы на предприятиях, — сказала Юлия Швакова. — Требуется максимальная мобилизация федеральных ресурсов для реализации национальных проектов и государственных программ. Это позволит нам не только развивать территории, но и вовлечь в эту работу предприятия региона для их максимальной загрузки».

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