Юлия Швакова: экономическую ситуацию в Рязанской области можно охарактеризовать как достаточно стабильную

19 октября состоялось совместное заседание регионального штаба по реализации оперативных мер по поддержанию экономической стабильности и рабочей группы (штаба) по решению вопросов, связанных с сохранением численности занятого населения в 2022 году. Его провела заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова.
В работе приняли участие члены Правительства Рязанской области, представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, областной Думы, регионального УМВД, прокуратуры Рязанской области, профсоюзных организаций, банковского сектора.
Обсуждалась ситуация в региональном жилищно-коммунальном хозяйстве, АПК, строительном комплексе. Речь шла о реализации профильных национальных проектов, а также дополнительных мерах поддержки отраслей на федеральном и региональном уровнях. Кроме того, были рассмотрены результаты работы по сохранению стабильности в сфере занятости в сложившихся социально-экономических условиях.
Заместитель Председателя Правительства Юлия Швакова отметила, что экономическую ситуацию в регионе можно охарактеризовать как достаточно стабильную. Об этом свидетельствует ряд показателей. Например, за 8 месяцев индекс промышленного производства составил 109, 9%, а индекс производства продукции сельского хозяйства — 106,6%, в строительной отрасли — 103,8%. Тем не менее, по словам Юлии Шваковой, в текущей обстановке требуется максимальная оперативность органов власти.
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