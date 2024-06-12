Эзотерик рассказала, какие сны могут предвещать скорую смерть

В эзотерической традиции считается, что некоторые сны могут предупреждать о приближающейся смерти. Эти видения часто связаны с определёнными символами и образами, которые несут глубокое значение.
Психолог и эзотерик Эмма Райман рассказала 7info, какие сны могут сулить смерть.
Сны о смерти или мёртвых людях
Видения умерших родственников или друзей. Считается, что появление умерших близких может быть предупреждением о скорой смерти самого сновидца или кого-то из его окружения.
Собственные похороны. Сон, в котором человек видит свои похороны, может символизировать окончание жизненного цикла и приближение смерти.
Вода и потоп
Утопление или потоп. Вода во многих культурах ассоциируется с подсознанием и эмоциями. Сны об утоплении или большом потопе могут указывать на чувство подавленности и могут быть предвестниками смерти, особенно если вода тёмная и мутная.
Путешествия и переходы
Переход через мост. Мост часто символизирует переход из одного состояния в другое. Пересечение моста во сне может быть символом перехода из жизни в смерть.
Поездки на поезде или автобусе. Такие сны могут символизировать путешествие в неизвестное, что в эзотерике часто трактуется как переход в иной мир.
Животные-предвестники
Вороны или другие чёрные птицы. Вороны и другие птицы тёмного цвета традиционно считаются предвестниками смерти и могут символизировать её приближение.
Совы. В некоторых культурах совы ассоциируются со смертью и загробным миром. Видеть сову во сне может быть предзнаменованием скорой смерти.
Символы и предметы
Часы и время. Сон, в котором остановились часы или вы слышите тиканье часов, может символизировать приближение конца жизненного пути.
Гроб. Видение гроба во сне прямо указывает на смерть и может быть предупреждением о её приближении.
Состояния и эмоции
Чувство глубокого покоя или свет. Некоторые люди описывают сны, в которых они испытывают глубокий покой или видят яркий свет. Это может быть символом окончания жизненного пути и перехода в иной мир.
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