«Это была мечта»: калининградка рассказала о неожиданной встречи с Путиным

Жительница Калининграда Ольга Евстафеева поделилась своими эмоциями от неожиданной встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет Клопс.

В четверг кортеж главы государства остановился посреди дороги на улице Артиллерийской недалеко от Нахимовского училища.

По словам собеседницы, Путин вышел из машины и спросил людей, не обижает ли их кто-нибудь. В тот момент все кричали «нет!».

«Впечатления супер, это была маленькая мечта — увидеть хоть однажды нашего президента», — отметила Евстафеева.

Горожанка добавила, что ее и маму такая встреча «обрадовала до слез».