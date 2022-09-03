«Это была мечта»: калининградка рассказала о неожиданной встречи с Путиным

Жительница Калининграда Ольга Евстафеева поделилась своими эмоциями от неожиданной встречи с президентом России Владимиром Путиным, пишет Клопс.
В четверг кортеж главы государства остановился посреди дороги на улице Артиллерийской недалеко от Нахимовского училища.
По словам собеседницы, Путин вышел из машины и спросил людей, не обижает ли их кто-нибудь. В тот момент все кричали «нет!».
«Впечатления супер, это была маленькая мечта — увидеть хоть однажды нашего президента», — отметила Евстафеева.
Горожанка добавила, что ее и маму такая встреча «обрадовала до слез».