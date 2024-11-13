До начала декабря финансовая удача обещана для Водолеев и Раков — по словам астролога Кэрол Старр, именно этих двух знаков ждут большие денежные сюрпризы. Об этом пишет пишет theday.ru.

Водолей

19 ноября Плутон, планета глубокой трансформации, войдёт в знак Водолея. Это принесёт Водолеям возможность улучшить финансовое положение, но потребует взвешенных решений. Таролог Эмма Бургойн отмечает, что Водолеям предстоит разобраться в сложных вопросах: стоит ли оставаться в текущей роли, связаны ли они с нужными людьми, на правильном ли месте работают? Эти размышления помогут Водолею принять ключевое решение, которое, вероятно, откроет новые возможности и поможет обрести карьерный успех.

По словам Бургойн, ноябрьская карта Таро для Водолеев — Тройка Пентаклей, символизирующая успех и признание. Вторая половина ноября станет временем для решительных шагов: Водолеям рекомендуется смело продвигаться к своим целям, полагаясь на поддержку окружающих. Результаты не заставят себя ждать, и уже к декабрю Водолеи смогут ощутить плоды своих усилий.

Рак

Для Раков недавнее расположение Марса в их знаке создавало определённое напряжение, но ситуация меняется: с переходом Марса во Льва Раки почувствуют облегчение. Таролог Эмма Бургойн указывает, что карта ноября для Раков — Башня. Хотя эта карта символизирует перемены и разрушение старого, она также открывает путь для нового роста. Ноябрьское новолуние в Скорпионе произошло в пятом доме Рака, что открывает перед ними неожиданные возможности для творчества и финансового роста.

Астролог Кэрол Старр добавляет, что сейчас Ракам стоит обратить внимание на свои идеи и планы, ведь именно они могут послужить источником нового дохода. Конец ноября обещает укрепить их карьерные позиции: находясь в шестом доме, Меркурий способствует карьерному развитию и стабильности. В этот период Раки смогут проявить себя в работе, став более активными и продуктивными, что непременно отразится на их финансовом положении.