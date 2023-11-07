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Энтомолог рассказал, какие виды бабочек можно встретить поздней осенью в Рязанской области

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Рязанский энтомолог, член Русского энтомологического общества Виктор Буртнев рассказал 7info, какие виды бабочек можно встретить поздней осенью в Рязанской области, с чем связан их лёт в это время года и как они выглядят.

Как это не покажется странным, бабочки глубокой осенью все еще летают, правда, в основном, ночные, и видов этих бабочек очень мало!

Активный лёт бабочек поздней осенью в этом году связан с ноябрьским потеплением из-за перемещения воздушных масс в центр европейской части России с севера Африки. Окраска их крыльев тоже осенняя, под цвет сухих листьев и пожухлой травы. Эти бабочки адаптированы к низким температурам, причем часть из них вообще не питается,

– отмечает Виктор Буртнев.

Тёплая погода позволила провести в ночь с 1 на 2 ноября учёт видового состава бабочек в Национальном парке «Мещёрский» в окрестностях села Борисково Рязанского района. Всего на свет мощной лампы прилетело более десяти видов ночных бабочек из разных семейств. Рекордсменами по количеству стали зимние бабочки-пяденицы Operophtera fagata и Operophtera brumata (более 30 экземпляров).

Кроме этого, можно наблюдать несколько пядениц – обдирал Erannis defoliaria, пяденица осенняя Epirrita autumnata, четыре вида бабочек из семейства совок и несколько видов совсем маленьких бабочек из группы микрочешуекрылые. Были отмечены другие мелкие представители насекомых – двукрылые, перепончатокрылые и ручейники.

Рязанский энтомолог отмечает, что проведение таких учетов в разное время года значительно расширяет наше представление о живых существах, обитающих в природе родного края, а также способствует принятию мер для дальнейшего её сохранения.

Энтомолог рассказал, какие виды бабочек можно встретить поздней осенью в Рязанской области
Энтомолог рассказал, какие виды бабочек можно встретить поздней осенью в Рязанской области
Энтомолог рассказал, какие виды бабочек можно встретить поздней осенью в Рязанской области
Энтомолог рассказал, какие виды бабочек можно встретить поздней осенью в Рязанской области

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