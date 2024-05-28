Эндокринологический центр ГКБ №11 провел акцию «Проверь свою щитовидную железу»

В рамках акции, посвященной Всемирному дню щитовидной железы, в ГКБ No 11 обследование прошли 76 человек.

В программу входила консультация врача-эндокринолога и хирурга-эндокринолога, УЗИ-диагностика на аппарате ультразвуковой диагностики, поступившем в рамках модернизации первичного звена здравоохранения, и лекция о заболеваниях щитовидной железы.

По итогам обследования у 21 пациента выявлены аутоиммунные заболевания, у 23 человек обнаружены узловые образования на щитовидной железе, у одного пациента диагностирована опухоль. Пациенты с выявленной патологией направлены на дополнительное обследование с биопсией. Кроме этого, проведена корректировка лекарственной терапии.