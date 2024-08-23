Эндокринолог Павлова рассказала о связи запоров с заболеваниями сердца

В своем телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова поделилась важной информацией о запорах и их возможном влиянии на здоровье сердца. По словам доктора, проблемы с дефекацией могут значительно повысить риск серьёзных сердечно-сосудистых осложнений, таких как инсульты, сердечные приступы и сердечная недостаточность.

Недавнее исследование, проведенное с участием более 23 тысяч человек, страдающих от запоров, показало, что у них в два раза чаще возникают проблемы с сердцем по сравнению с участниками контрольной группы, в которой было почти 400 тысяч человек без задержек стула. Наиболее выраженная связь была обнаружена между запорами и артериальной гипертензией — повышенным кровяным давлением.

Кроме того, исследования показали, что у людей с расстройствами пищеварения в два раза чаще встречается болезнь Альцгеймера и другие формы деменции. Это особенно тревожно, учитывая, что по данным исследований, запоры регулярно испытывают около 14% населения Земли, чаще всего пожилые люди и женщины.

Зухра Павлова дала несколько рекомендаций по улучшению работы кишечника:

Правильное питание: исключение «мусорной еды» и увеличение потребления обычной воды, овощей и фруктов. Особенно полезны киви и чернослив. Также эффективен псиллиум — БАД на основе шелухи семян подорожника . Физическая активность: регулярные упражнения, такие как ходьба, бег, легкие кардио, планка, скручивания и йога, способствуют облегчению запоров . Ранний подъем: с 05:00 до 07:00 — самое активное время работы толстого кишечника, и ранний подъем в сочетании с правильным завтраком может помочь нормализовать стул.

Если проблемы с дефекацией не удается решить самостоятельно, врач рекомендует обратиться за медицинской помощью, так как длительные запоры могут привести к серьёзным последствиям для здоровья.