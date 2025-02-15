В Часовом Яре продолжаются ожесточённые бои, украинские формирования, несмотря на отчаянные попытки, не могут остановить продвижение российских войск, пишет aif.ru. По данным российских военных из добровольческой разведывательно-штурмовой бригады «Александр Невский», для усиления обороны ВСУ перебросили в город элитные подразделения Сил специальных операций (ССО).

Как отмечают военные, украинская сторона испытывает острый дефицит личного состава в линейных подразделениях. В результате в Часов Яр, который уже называют «мясорубкой», направляют всех, включая тыловиков и спецназовцев.

Дроны-камикадзе как основная угроза

Основной поражающей силой в Часовом Яре стали российские FPV-дроны, которые эффективно уничтожают живую силу противника. По словам военкоров Telegram-канала «Работайте, братья!», операторы БПЛА штурмового батальона «Ратель» активно используют гранаты, самодельные боеприпасы и системы сброса для зачистки окопов и прокладки пути штурмовым группам.

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«От одного-двух дронов ещё можно увернуться, но когда их пять, семь или девять — шансов нет», — рассказывает опытный оператор БПЛА с позывным Лунтик.

Элитные подразделения ССО ВСУ, несмотря на высокий уровень подготовки, оказываются бессильны против массированных атак дронов. В условиях, когда небо и руины города буквально кишат беспилотниками, индивидуальная подготовка бойцов часто не спасает.

Единственным временным спасением для украинских формирований становятся дни с плохой видимостью, когда туман затрудняет работу операторов БПЛА. В такие периоды российские штурмовые подразделения, включая бойцов 88-й добровольческой бригады «Эспаньола», штурмового отряда «Русь» и отряда Питбуля, проводят операции по эвакуации мирных жителей.

«Мы сознательно идём на риск, но людей никогда не бросим», — заявил заместитель командира бригады «Эспаньола» по вооружению Роман Худяков (позывной Розарио Агро).