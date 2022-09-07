Электросамокаты предлагают ограничить по весу

В ближайшее время могут быть приняты изменения в правила дорожного движения, подготовленные Минтрансом.

Средствам индивидуальной мобильности (СИМ), таким как гироскутеры, сигвеи и электросамокаты, наконец придумали определение и правила передвижения. На тротуарах разрешат использовать технику весом не более 35 килограммов с максимальной скоростью не больше 25 км/ч. Это следует из проекта постановления правительства, – пишет «Парламентская газета».

Есть и другие нововведения – в частности, изменяются правила парковки и вводятся новые дорожные знаки. Чтобы документ был принят, кабинет министров может снять мораторий на точечные правки ПДД, – говорят специалисты.

В ПДД хотят установить преимущество пешеходов во всех случаях совмещённого движения с велосипедистами и теми, кто управляет СИМ. В правилах дорожного движения хотят записать, что дети до 7 могут передвигаться на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным зонам и велопешеходным дорожкам. Дети 7-14 лет должны кататься по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. А все, кто старше, могут ехать как по тротуарам и велодорожкам, так и по обочинам дорог или даже по краю проезжей части, если на ней действует ограничение скорости в 60 километров в час.

Возможно и появление новых дорожных знаков — «Движение на СИМ запрещено», «Лица, использующие для передвижения СИМ» и «Кроме лиц, использующих для передвижения СИМ».

В авариях с участием СИМ за первое полугодие этого года погибли 6 человек, 382 пострадали. По сравнению с аналогичным периодом число погибших выросло на сто процентов, раненых — на 176,8%, – рассказали в МВД.