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Электросамокатчиков впишут в КоАП и начнут штрафовать

7info
Изображение от Freepik

Минтранс прорабатывает вопрос о внесении в КоАП штрафов для пользователей электросамокатами за нарушение правил дорожного движения. Об этом говорится в письме ведомства в Госдуму.

Министерство «прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ (средство индивидуальной мобильности)», — говорится в письме ведомства в адрес депутата от «Единой России» Александра Якубовского.

Как рассказал «Известиям» источник в Минтрансе, поправки позволят рассматривать лиц, которые передвигаются на СИМ, как полноценных участников дорожного движения, наравне с водителями и пешеходами.

Сейчас в КоАП речь идет лишь о велосипедистах и «других лицах» — участниках дорожного движения. Из-за расплывчатости этой формулировки самокатчики нередко уклоняются от штрафа, когда превышают скорость или нарушают другие правила дорожного движения.

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук предположил, что для поимки правонарушителей на СИМ, придется создавать отдельные наряды правоохранителей на электросамокатах с проблесковыми маячками и особенного окраса — по аналогии с конной или мотополицией.

В одном из крупнейших сервисов кикшеринга Whoosh поддерживают ввод штрафов для электросамокатчиков. Это естественный шаг после включения СИМ и его статуса в ПДД, сказал «Известиям» руководитель GR-компании Сергей Карлов.

При этом, по мнению члена Ассоциации юристов России Шамиля Султанова, размер штрафов за нарушение ПДД должен быть сопоставим с санкциями для автомобилистов. Например, до 5 тыс. рублей за двукратное превышение установленной скорости, сказал он. Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Пешим ходу: электросамокатчиков впишут в КоАП и начнут штрафовать

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